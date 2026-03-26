Llegan a Ecuador 10 detenidos en altamar con 760 kilos de cocaína en operación con EE.UU.

Los hombres, de nacionalidad ecuatoriana, fueron capturados después de que un buque guardacostas estadounidense realizó la inspección de una embarcación pesquera de bandera ecuatoriana que navegaba en aguas internacionales acompañada por tres lanchas tipo fibra.

Según las autoridades, la acción se desarrolló con coordinación e intercambio de información entre ambos países, apoyados por inteligencia naval y policial.

Tras la operación, las fuerzas de seguridad informaron que habían incautado 592 kilos de cocaína, pero este jueves rectificaron la cifra y la elevaron a 760 kilos.

Los capturados y la droga fueron entregados a las autoridades competentes para su respectivo procesamiento.

El Ministerio de Defensa agregó que la incautación "representa una pérdida de 19 millones de dólares para las economías criminales".

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Además, que estas operaciones se están ejecutando "semana a semana", como parte de una "alianza estratégica" que el país andino tiene con EE.UU. para intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Como parte de esos acuerdos, ambos países también iniciaron este mes "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones "terroristas", entre las que estuvo el bombardeo a un supuesto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

De acuerdo al The New York Times, el ataque se realizó contra una granja lechera, sin vinculación criminal, pero el Gobierno ecuatoriano negó esa información.