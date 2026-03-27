Barcelona dedica al cineasta Jean-Luc Godard la retrospectiva más completa sobre su obra

'La fraternidad de las metáforas' está comisariada por Manuel Asín, coordinador del Área de Cine del Círculo de Bellas Artes de Madrid y miembro del comité de selección de FIDMarseille, quien ha detallado que se trata de "la primera gran exposición" sobre Godard (París, 1930-Rolle, Suiza, 2022), en el sentido de "la extensión y la aspiración de recoger y cubrir toda la obra".

"La muestra incluye casi 400 piezas, entre las que hay películas, vídeos, muchos fragmentos que queríamos que dialogaran entre sí; rimas, asociaciones, grabaciones de voz inéditas y documentos de trabajo muy singulares. No hay mucho guión escrito, pero sí mucho visual", relató Asín en una rueda de prensa.

Además incluye fotografías de rodaje y montaje, dossieres de prensa, carteles, correspondencia, libros y discos de su colección, "y una cámara, quizá el objeto más singular", añadió.

El comisario subrayó además que, dada la vastedad del corpus fílmico del director franco-suizo, querían que fuera una exposición en la que "alguien con una idea vaga de Godard pudiera sacar cosas en claro".

Así, el montaje recoge desde la primera hasta la última película del cineasta, siempre con el concepto de la guerra atravesando toda la obra.

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"Biográficamente, Godard es un niño de la guerra, lo que se convirtió en una obsesión a la que fue volviendo recurrentemente", comentó Asín.

De este modo, las guerras que le tocó vivir, como las de Indochina, Argelia y Vietnam, marcaron sus primeras películas y aparecen tanto de forma iconográfica como temática, así como el conflicto yugoslavo en los años 90 o el papel de Barcelona en la Guerra Civil española.

Del 28 de marzo al 10 de octubre, La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acogerá esta exposición que dialogará con 'Un montón de preguntas sin respuesta', una película de videoarte realizada por Alex Reynolds y Robert M. Ochshorn.

Se trata de un filme que dura 23 horas y registra todas las ruedas de prensa que el Departamento de Estado de Estados Unidos convocó entre el 3 de octubre de 2023 y el 16 de enero de 2025 sobre el genocidio en Palestina.