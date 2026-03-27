Blessd anticipa el listado de canciones de su próximo álbum, 'El mejor hombre del mundo'

Un anuncio que viene acompañado de un pequeño vídeo que el cantante ha grabado junto al futbolista colombiano Lucho Díaz desde un campo de entrenamiento del equipo en el que juega, el Bayern de Múnich.

Serán 12 los temas que compondrán el nuevo trabajo de Blessd, que asegura que es " el proyecto más grande y comercial" de su carrera, según señala en un comunicado de Warner Music Andina.

Un listado que refleja un equilibrio "entre la energía callejera y momentos más introspectivos", con títulos como 'Hola qué tal', 'Gracias a mi dios' y 'Si las paredes hablaran', que apuntan a una revisitación de sus raíces.

Con 'El mejor hombre del mundo', Blessd "da un paso hacia un sonido más pulido y expansivo, marcando una evolución clara en su propuesta artística", asegura la discográfica.

Un proyecto para el que se ha aliado con el productor y cantante colombiano Ovy On The Drums, para conseguir "una visión más universal y refinada" pero "sin perder la esencia de calle que define su identidad".

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Hasta ahora, Blessd ha lanzado dos singles del álbum, 'EMHDM', con Ovy In The Drums, y 'Yogurcito remix”, este último junto a Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. y ROA.

El listado de canciones incluye 'Barrio Antioquia 2', 'Si las paredes hablaran', 'Cachos', 'Cardio', 'Qué rico fuera', 'Amor sin amor', y 'Todo contigo', todas ellas con Ovy On The Drums;

También 'Hola qué tal', con Myke Towers; 'Gracias a mi dios', con Crudo Means Raw; y 'Contigo sí', el único solo de Blessd.

'El mejor hombre del mundo' es el sexto álbum de estudio de este artista que a sus 26 años se ha convertido en una popular voz de la música urbana latina y que en 2025 fue el más escuchado de Spotify Colombia, con más de 27 millones de oyentes mensuales.