El Senado de EEUU aprueba presupuesto del Departamento de Seguridad pero excluye ICE

Pasadas las dos y media de la madrugada, y en una votación a viva voz, los senadores aceptaron el proyecto de ley para financiar el DHS, aunque la norma no incluye el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El DHS permanece cerrado desde el 14 de febrero por la negativa demócrata a financiar precisamente ICE, la agencia que ejecuta la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas contra las redadas migratorias masivas en Mineápolis.

Los demócratas exigieron unas condiciones para apoyar el presupuesto, entre las que se encontraba la necesidad de órdenes judiciales para detenciones o registros en domicilios y que los agentes no lleven máscaras que dificultaran su identificación y que porten cámaras corporales.

El cierre de la agencia había empezado a provocar problemas en algunos aeropuertos estadounidenses por la falta de agentes de seguridad hasta tal punto que Trump anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria.

Horas después, los senadores aprobaron el proyecto de ley eliminando las partidas de inmigración que generaban la discordia.

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“Los demócratas del Senado fueron claros: no a un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza que actúen al margen de la ley”, dijo el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la minoría, después de que se aprobara la medida.

La luz verde definitiva del proyecto de ley depende ahora del Congreso que se prepara para votar este mismo viernes.