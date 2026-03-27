Ucrania dice que Rusia e Irán colaboran para socavar seguridad de Europa y Oriente Medio

"Los informes que indican que Rusia está proporcionando a Irán no solo datos satelitales, inteligencia y recursos, sino también drones de combate, reafirman lo que Ucrania ha estado diciendo desde el principio: los regímenes de Moscú y Teherán están trabajando juntos para destruir la seguridad en Europa y Oriente Medio", afirmó Sybiga en sus redes sociales.

En este sentido, el jefe de la diplomacia ucraniana, que asiste como invitado ayer y hoy a la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux le Cernay, a las afueras de París, mantuvo que el presidente ruso, Vadímir Putin, "actúa de forma deliberada. Ha prolongado la guerra de Rusia contra Ucrania y ahora hace exactamente lo mismo en Oriente Medio: prolongar el conflicto".

Para Sybiga, la guerra es "una fuente de beneficios, especialmente con los precios actuales del petróleo" para Putin.

Por ello, "cuanto más dure el sufrimiento, mejor para él", señaló el ministro de Exteriores de Ucrania.

En ese sentido, consideró que cualquier levantamiento de las sanciones económicas a Rusia "no tiene sentido" y llamó a aumentar de manera drástica la presión sobre Moscú y Teherán, de manera que el coste de ambos conflictos se vuelva "insostenible para ambos regímenes".

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Precisamente, las guerras en Ucrania e Irán son objeto hoy de sendos debates entre los ministros de Exteriores del G7, con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que estuvo ausente la víspera en la primera jornada de la reunión de dos días en la abadía cisterciense.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó anoche que su país esté pasando "información de inteligencia" a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones la víspera de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial del G7, a la que también asiste como invitada.

"Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán", replicó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público 'France 2', traducida al francés desde el ruso.

Durante la reunión de los ministros de Exteriores del G7, Kallas pidió este jueves a EE.UU. que presione a Rusia no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

"Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los Estados Unidos", dijo Kallas a la prensa a su llegada al encuentro.