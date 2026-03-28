Israel mata a cinco 5 rescatistas y cinco sirios en bombardeos en el sur de Líbano

Cinco rescatistas de la asociación Scout Risala, afiliada al movimiento Amal, aliado del grupo chií grupo chií Hezbulá, murieron en la madrugada de este sábado en un bombardeo israelí en la localidad de Zoutar Al Gharbiya, en el distrito de Nabatieh, en el sur de Líbano, según informó la asociación en un comunicado en su página web.

Los rescatistas fallecieron "mientras cumplían su labor humanitaria durante un ataque aéreo" contra la localidad libanesa, informó la asociación que publicó los nombres de los cinco fallecidos.

Por otra parte, la agencia de noticias libanesa NNA, informó que miembros de la Defensa Civil de la "Asociación de Ambulancias de Salud" recuperaron los cuerpos de cinco personas de nacionalidad siria que fallecieron en otro ataque aéreo israelí en la madrugada de este sábado en la localidad de Al Haniya, en el sur de Líbano.

Otras ocho personas resultaron heridas en este ataque que fueron evacuados a los centros hospitalarios del distrito de Tiro, añadió la misma fuente.

La agencia libanesa NNA informó también que un personal médico resultó herido en otro ataque con dron israelí contra una ambulancia perteneciente a la Defensa Civil de la "Autoridad Sanitaria Islámica" en el centro de Kfar Sir, en la carretera de Kfardjal Nabatiyeh, "mientras transportaba heridos tras un ataque previo a la localidad".

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La aviación israelí mató en ataques el viernes contra Beirut a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií libanés Hizbulá, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas.

A lo largo de la tarde del viernes, el Ejército anunció al menos dos oleadas de bombardeos (una por la tarde y otra por la noche) contra objetivos de Hizbulá en la capital libanesa.

Las personas muertas por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes superaron el viernes los 1.142 y el de heridos los 3.315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En el norte de Israel han muerto dos personas por el impacto de cohetes de Hizbulá (la última, un hombre de 43 años en Nahariya, el jueves). Además, las fuerzas armadas israelíes mataron por error a un hombre en un disparo de artillería en la localidad fronteriza de Misgav Am.