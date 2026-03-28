Israel mata a un palestino en el sur de Gaza en un ataque contra su vehículo

El centro médico identificó al fallecido como Ahmed Faiz Salem Abu Reida, sobre el que no dio más detalles.

El vehículo se encontraba a la altura de la rotonda de Beni Suhaila en el momento del ataque, una glorieta en la importante carretera de Salah al Din, muy transitada y que sirve como referencia para dividir la parte oriental de la occidental en Jan Yunis.

El Nasser aseguró que el vehículo se encontraba fuera del perímetro que demarca la línea amarilla, en referencia al área controlada por el Ejército de Israel desde su repliegue al comenzar el alto el fuego el pasado octubre.

Las fuerzas armadas israelíes abren fuego y matan casi a diario a gazatíes por aproximarse a esa línea amarilla, que sirve como frontera imaginaria entre el área sin presencia reconocida del Ejército de Israel y la que continúa ocupada y bajo su dominio (más del 50 % del enclave).

Además de Abu Reida, otros dos gazatíes murieron este sábado después de que un dron israelí les atacara en la medina de la ciudad de Gaza.

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Residentes de la zona aseguraron a EFE que el ataque se produjo cuando los dos fallecidos, Fahmi y Said Qadum, participaban en enfrentamientos contra un grupo armado colaboracionista con Israel.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza anunció este sábado que Israel ha matado a al menos 692 gazatíes desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, mientras que otros 1.895 han sido heridos. Estos datos no incluyen a los tres fallecidos este sábado.

El total de muertos asciende a 72.268 desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023, en represalia por el ataque sorpresivo de las milicias gazatíes contra su territorio ese mismo día en el que perdieron la vida 1.200 personas.