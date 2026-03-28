La izquierda mantiene el primer lugar a dos meses de elecciones presidenciales en Colombia

El senador Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene adelante con el 37,5 % de la intención de voto, señala la encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo.

El segundo lugar muestra un apretada disputa entre el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria (20,2 %), y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (19,9 %), una diferencia mínima que configura empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,2 %.

El cuarto lugar es para el voto en blanco (11 %), mientras que detrás se sitúan dos candidatos de centro, Sergio Fajardo (3,9 %) y Claudia López (2,3 %).

El alto porcentaje pronosticado para el voto en blanco y el elevado índice de rechazo de algunos candidatos pueden influir en los resultados, según el sondeo, que escuchó a 3.736 personas entre los pasados 19 y 25 de marzo.

La encuesta preguntó por cuál fórmula presidencial nunca votaría, ante lo cual Cepeda y su compañera para la Vicepresidencia, Aída Quilcué, tuvieron un rechazo del 37,2 %, casi el mismo porcentaje de gente que dice apoyarlos.

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Para la fórmula de De La Espriella y José Manuel Restrepo el rechazo es del 22 %, mientras que para Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo cae el 14,7 %, lo que indica que de los tres punteros es la candidatura que tiene más margen para crecer.

En caso de una segunda vuelta el 21 de junio, que a estas alturas parece inevitable, Cepeda vencería a De la Espriella con el 44,9 % contra el 36,4 %.

Si la segunda vuelta es con Valencia, Cepeda se impondría por un margen más estrecho, del 43,3 % contra el 40 %, agrega la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica.