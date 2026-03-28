México exige a EE.UU. una investigación tras la muerte de un mexicano bajo custodia de ICE

La SRE expresó, en un comunicado, que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.

Según la dependencia, el connacional fue “trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció”, aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.

Y explicó que el consulado nacional en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Además precisó que se “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúen”, por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.

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Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más 177.000 mexicanos, de los cuales han fallecido más de una decena mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE.