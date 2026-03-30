Candela Capitán lidera el cartel del festival australiano de arte contemporáneo Dark Mofo

Capitán presentará la pieza 'SOLAS', una propuesta escénica que integra danza y dispositivos digitales para explorar las dinámicas de consumo y exposición del cuerpo femenino en entornos virtuales.

Nacida en Sevilla en 1996, Candela Capitán es bailarina, artista de performance y coreógrafa formada entre Cádiz, Sevilla y Barcelona. Su trabajo se sitúa entre la danza contemporánea y la cultura digital, y explora la exposición del cuerpo, el deseo y las dinámicas de control en dichos entornos.

El festival, que se desarrolla en pleno invierno austral, tendrá lugar principalmente en Hobart, capital de este estado insular situado al sur de Australia, separado del continente por el estrecho de Bass.

Desde su creación en 2013, Dark Mofo se ha consolidado como una cita internacional dedicada al arte contemporáneo, con una programación que combina artes visuales, música, cine y performance, en torno a conceptos como la oscuridad, los rituales y la experiencia colectiva.

La programación de este año incluye también a varios artistas de origen latinoamericano. Entre ellos destacan la mexicana Kiyo Gutiérrez, cuyas obras abordan la violencia asociada a las fronteras, y la guatemalteca Regina José Galindo, reconocida por sus performances de carácter político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A ellos se suma el colectivo Lolo & Sosaku, con raíces en Argentina y Japón pero con sede en Barcelona, que presentará intervenciones basadas en tecnología y sonido.

El evento se extenderá a distintos espacios de la isla, incluidos antiguos edificios industriales, salas culturales y el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA, por sus siglas en inglés), institución impulsora del festival y uno de los principales centros de arte contemporáneo del país.

Además de las propuestas artísticas, Dark Mofo incorpora actividades de carácter participativo, como rituales colectivos y eventos al aire libre coincidiendo con el solsticio de invierno.

La edición de 2026 reunirá a creadores de distintos continentes en una programación que, según la organización, busca "confrontar al público con experiencias que invitan tanto a la reflexión como a la incomodidad".