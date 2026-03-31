Países Bajos registra un aumento de denuncias por violencia en nombre del honor familiar

La tendencia al alza es continua: en 2022 se registraron 594 casos; en 2023, 619; en 2024, 673; y el año pasado fueron al menos 757, según datos del Centro Nacional de Experiencia en Violencia Relacionada con el Honor (LEC ECG), dependiente de la Policía de Países Bajos.

El centro atribuye parte del aumento a una mayor conciencia entre los profesionales a la hora de remitir casos al LEC EGG después de varias campañas de formación e información impulsadas por este centro.

Por contexto cultural, el 34 % de los casos -257- correspondió a la comunidad siria; el 15 % (109 casos) a la turca; el 11 % (83) a la marroquí; el 7 % (55) a la iraquí; y el 6 % (47) a la afgana.

El centro señala que los conflictos por esta cuestión se producen en distintas culturas donde el honor familiar tiene peso determinante en las relaciones sociales y familiares.

En casi una quinta parte de los casos tramitados anualmente se detecta la implicación de un segundo grupo étnico, y en aproximadamente una quinta parte de esos casos participan personas sin antecedentes migratorios.

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El centro categoriza los incidentes registrados en maltrato, amenazas, acoso, coacción, abuso sexual y violación, y en el período 2022-2025, maltrato y amenazas constituyeron el comportamiento más frecuente.

Aunque la mayoría son mujeres, también hay víctimas masculinas, como por negarse a participar en el castigo físico a mujeres de la familia o por su propia orientación sexual.

Por otro lado, el organismo precisa que las amenazas no siempre son explícitas: en muchos casos los afectados temen represalias de su entorno social ante la eventual revelación de un secreto -un embarazo, una relación extramatrimonial- antes de que este llegue a hacerse público.

Wilfred Janmaat, jefe del LEC EGG, consideró el incremento preocupante y recordó que "detrás de estas cifras se esconde mucho sufrimiento, un sufrimiento que con frecuencia impacta profundamente en la vida de las víctimas".

Añadió que los datos reflejan simultáneamente dos realidades: el aumento de víctimas y la mejora en la capacidad de detección por parte de las autoridades.

Para la gestión de estos casos la policía aplica el denominado "método LEC EGG", que incluye la identificación de señales de alerta incorporadas a los sistemas de búsqueda electrónica policial, para detectar posibles casos de violencia por honor antes de que escalen.

El LEC EGG asesora a policiales regionales, al Servicio de Inmigración (IND), al Punto Nacional de Enlace sobre Matrimonios Forzados y Abandono y a instituciones especializadas en acogida.