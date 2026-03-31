Palestina pide a Liga Árabe actuar ante la nueva ley israelí "racista" de pena de muerte

El representante de Palestina ante el organismo panárabe, Muhannad al Aklouk, es quien hizo esta petición para llevar a cabo "lo antes posible una reunión extraordinaria" de los 22 países miembros del organismo con el fin de coordinar una posición unificada ante esta ley, la cual tildó de "racista e inválida", en declaraciones a medios en El Cairo.
También pidió que se debata "cómo abordar los crímenes y violaciones israelíes en Jerusalén ocupada, y sus lugares sagrados islámicos y cristianos".
"Hacemos un llamamiento a nuestros hermanos árabes para que se reúnan con el fin de debatir cómo afrontar esta brutal agresión israelí contra nuestro pueblo en todas sus formas y manifestaciones", recalcó.
Las medidas israelíes han sido condenadas también, en sendos comunicados, por el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, así como por Egipto y otros países árabes e islámicos, entre los que figuran Arabia Saudí, Turquía, Indonesia, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
"Esa ley contradice los principios más básicos del derecho internacional humanitario, socava gravemente los requisitos de la justicia y consolida una discriminación flagrante contra los palestinos, representando una imagen repugnante de apartheid", dijo el máximo responsable del organismo panárabe.
Egipto, entre otros países árabes e islámicos, denunció como "escalada sin precedentes" y "discriminatorias" las medidas israelíes, y exhortó a la comunidad internacional a "actuar de forma firme e inmediata para proteger a los palestinos".
El texto aprobado este lunes en el Parlamento de Israel, por 62 votos a favor y 48 en contra, establece la pena de muerte en la horca a los condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).
Para los palestinos de Cisjordania, impone a los tribunales militares que los juzgan sentenciar con la pena capital (una obligación con excepciones no definidas), mientras que en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital.