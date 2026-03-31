Secretario de Guerra de EE.UU. habla de “cambio de régimen” en Irán

La República Islámica de Irán se rige desde 1979 por un sistema teocrática, en el que los ayatolás (clérigos musulmanes chiitas) concentran el poder político y militar. Cuenta con un presidente de la República que debe contar con la aprobación del Consejo y el líder supremo.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el pasado 28 de febrero con el objetivo de eliminar el desarrollo del programa nuclear y propiciar un cambio de régimen.

Actualmente, el líder supremo iraní es Mojtaba Jamanei, hijo del ayatolá Alí Jamanei, fallecido bajo bombardeo israelo-estadounidense en el primer día de los ataques en febrero.

Cambio de régimen

“Este nuevo régimen -dado que se ha producido un cambio de régimen -debería ser más sensato que el anterior”, afirmó Hegseth. “El presidente Trump alcanzará un acuerdo. Él está dispuesto, y los términos de dicho acuerdo les son conocidos”, declaró, según destaca la cadena estadounidense CNN.

Los próximos días de la guerra con Irán serán “decisivos”, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio, reportó AFP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto”, dijo Hegseth, la primera que ofrece en casi dos semanas, y agregó que “las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.

Lea más: Irán acusa a EE.UU. de preparar un ataque terrestre

Objetivos

A su lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos había atacado “más de 11.000 objetivos” en los últimos 30 días.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de algunos partidarios del presidente Donald Trump respecto al posible uso de tropas terrestres en Irán, Hegseth evitó revelar sus cartas.

“No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué estás dispuesto a hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas”, agregó.

“Si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones (...). O quizá no tengamos que usarlas en absoluto: tal vez las negociaciones funcionen”.

Las negociaciones con Irán “son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza”, dijo Hegseth.

Visita a las tropas

Sobre su visita a las tropas, explicó que el encuentro se mantuvo en secreto por motivos de seguridad.

“Estuvimos sobre el terreno en el área de responsabilidad de CENTCOM (Comando Central) el sábado durante aproximadamente medio día. Por razones de seguridad operacional, para que esas tropas no sean atacadas, no se revelarán los lugares ni las bases”, dijo.

“Baste decir que el viaje fue un honor. Tuve la oportunidad de ser testigo, y fui testigo de lo mejor de Estados Unidos”.

El general Dan Caine añadió que Estados Unidos “sigue destruyendo las capacidades de misiles balísticos y de drones de Irán. Seguimos concentrados en interceptar y destruir las cadenas logísticas y de suministro que sustentan estos programas”, aseguró.

Y “seguimos ejerciendo dominio sobre la Marina iraní. Continuamos concentrados en atacar su capacidad de minado, sus activos navales”.