Al menos 51 personas mueren por accidentes y ahogamiento en Honduras durante Semana Santa

El jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Daniel Molina, indicó a periodistas que, desde el pasado sábado hasta hoy, se han registrado 35 víctimas mortales en diferentes siniestros viales.

La mayoría de los accidentes han ocurrido en zonas rurales y han involucrado principalmente a motocicletas, señaló Molina, quien advirtió que hoy es un "día crítico" debido al alto flujo de personas que aún se desplazan por las carreteras, por lo que se han intensificado los operativos en puntos estratégicos para evitar que la población conduzca bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, un informe de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) detalla que 16 personas, entre ellas varios menores de edad, fallecieron por ahogamiento en distintas regiones del país, en tanto que las autoridades de protección civil destacaron que al menos un centenar de personas fueron rescatadas con vida en balnearios y playas.

El documento de la Conapremm precisa además que 42 personas resultaron heridas en accidentes de tráfico y se brindaron 1.548 atenciones prehospitalarias.

Las autoridades de protección civil han decomisado esta semana 3.453 licencias de conducir y unos 284 vehículos por diversas causas.

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La Policía Nacional de Honduras no ha informado hasta ahora sobre cuántos homicidios se han dado en esta Semana Santa.

La Conapremm dará a conocer este domingo las incidencias registradas durante toda la Semana Santa en la nación centroamericana.

Desde el sábado anterior, la Conapremm ejerce un control de tráfico en todas las salidas del territorio y vigila que no haya exceso de pasajeros en los autobuses del transporte interurbano, así como exige la revisión mecánica de las unidades que se ordenó con anticipación.

En la operación de protección y seguridad participan más de 35.000 empleados de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias y otras instituciones gubernamentales, policías, militares, socorristas y bomberos, entre otros

Al menos 21 personas murieron el año pasado durante la Semana Santa en Honduras en accidentes de tráfico y por ahogamiento, según cifras oficiales.