Bukele ironiza restricción a jóvenes en Alemania: "Ellos viven en una 'democracia plena'"

"Ah, pero recuerden: ellos viven en una 'democracia plena' y nosotros en una 'dictadura'", publicó hoy en X el presidente salvadoreño, quien ha sido señalado por voces de la oposición de acciones autoritarias, mientras que organizaciones humanitarias denuncian atropellos a derechos humanos.

El mandatario, que se ha autodenominado como el "dictador más 'cool' del mundo", agregó en esa misma red social que está "seguro de que los responsables de elaborar los índices de libertad y democracia los actualizarán de inmediato".

Este mensaje fue acompañado por una publicación del perfil de X llamado Globe Eye News, que apunta en inglés que "a partir de ahora, ningún hombre joven de entre 17 y 45 años puede salir de Alemania durante más de tres meses sin permiso".

Según publicaron medios internacionales, como El Diario.es de España y Bild de Alemania, esta medida entregó en vigor el 1 de enero pasado como parte de una reforma probada en diciembre de 2025 por la Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundesrat.

El objetivo de dicha reforma es aumentar el número de soldados hombres y mujeres en activo de los actuales aproximadamente 184.000 a entre 255.000 y 270.000 para el año 2035, según el Gobierno alemán.

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Un informe presentado a mediados de marzo en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el Gobierno de Bukele se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".