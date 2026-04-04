España donó a Bolivia más de 1.500 millones de dólares en 40 años de cooperación

El diplomático mencionó que la cooperación española empezó en 1986, con el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), y en los años posteriores se fue afianzando a través de comisiones mixtas y de la firma de los Marcos de Asociación País (MAP), con los que ambas naciones mostraron que son "países amigos, socios y aliados".

"En total son algo más de 1.500 millones de dólares de donación de cooperación no reembolsable, y esto se ha canalizado básicamente a través de la Aecid, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo", explicó García.

También a través de la cooperación de las comunidades autónomas y los municipios españoles, es decir, la llamada "cooperación descentralizada", y de programas de conversión de deuda y contribuciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas, "que están muy presentes en Bolivia", indicó.

Según García, la "potente" presencia de la ayuda española en Bolivia se manifiesta en sus tres unidades, incluidas la Oficina de Cooperación Española y el Centro Cultural de España en La Paz (Ccelp).

También está el Centro de Formación de la Cooperación Española, con base en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, que el próximo año cumplirá 40 años y ha formado a más de 81.000 personas, entre funcionarios bolivianos "y de toda esta área sudamericana", señaló.

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Las tres unidades permiten "articular todo el trabajo" con los interlocutores bolivianos y con la sociedad civil, ya que, además de coordinar con las autoridades, el apoyo alcanza también a organizaciones como las fundaciones Jubileo y Construir, o la Coordinadora de la Mujer, precisó.

El embajador sostuvo que la cooperación ha llegado a sectores en los que España tiene experiencia y que se considera que son "muy importantes para el presente y el futuro de los bolivianos", como educación, salud, pueblos indígenas, protección y restauración del patrimonio histórico, o apoyo a los órganos judicial y electoral.

Para García, los "símbolos" de la cooperación española en Bolivia son la promoción de la mujer y la igualdad de género, y llevar agua y saneamiento a distintas partes del país, porque al hacer esto, se "mejora su calidad de vida y aumentar su dignidad y sus posibilidades de futuro".

Tan solo en 15 años, esta cooperación benefició con agua y saneamiento a 602.000 personas, mencionó.

El diplomático destacó que la española "es una de las principales cooperaciones bilaterales que recibe Bolivia".

Además, mientras otras cooperaciones "están reduciendo sus presupuestos, afortunadamente la cooperación española es una prioridad para el Gobierno español", por lo que se contará con recursos para continuar con esta labor.

El embajador explicó que, al ser Bolivia y España "países socios, amigos y aliados", se ha tenido una "interlocución con todos los Gobiernos democráticamente elegidos" por los bolivianos para definir con éstos las áreas prioritarias de la cooperación a través de los MAP.

El actual marco, correspondiente al periodo 2022-2026, deberá ser evaluado por una consultora independiente, mientras que ya se iniciaron los contactos con el Gobierno de Rodrigo Paz para negociar el MAP para 2026-2029.

Para conmemorar las cuatro décadas de la cooperación española en Bolivia, se acuñó el lema 'La vida que nos une' y está prevista una agenda que incluye una amplia difusión del impacto que han tenido los proyectos apoyados por España y, según García, una posible visita de la reina Letizia al país.