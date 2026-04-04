Líderes de Turquía y OTAN hablan de “callejón sin salida geoestratégico”

“El presidente Erdogan declaró que el proceso iniciado con la intervención contra Irán había conducido a un callejón sin salida geoestratégico y que la comunidad internacional debía redoblar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra”, precisó la presidencia turca.
Turquía, que ha intentado involucrarse en los intentos de mediación para poner fin a la guerra, especialmente a través negociaciones llevadas a cabo con Pakistán y Egipto, pretende mantenerse al margen del conflicto desencadenado el 28 de febrero.
Visita de Zelenski
El jefe de Estado turco también dijo a Rutte que Turquía proseguía sus “esfuerzos para lograr una salida pacífica al conflicto ruso-ucraniano”.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó hoy a Estambul para mantener conversaciones con su homólogo turco.
Un alto responsable de Kiev indicó a la AFP que las conversaciones no abordarían “únicamente los interceptores (de drones)”, sino también “la cooperación en materia de seguridad en general”.
Por su parte, la presidencia turca declaró en X que las conversaciones se centrarían en “los asuntos bilaterales con Ucrania, la evolución de la situación regional y los esfuerzos realizados con vistas a un alto al fuego y a una solución duradera, especialmente en el marco del proceso de Estambul”.