María Corina Machado pide seguir avanzando en el "renacer" en libertad de Venezuela

"Hemos padecido y perdido mucho, pero nuestro dolor hoy se transforma en esperanza porque entendemos que nuestro sufrimiento no ha sido en vano y que estamos cerca del retorno a la vida", señaló la premio nobel de la paz 2025 en una publicación en X.

Machado señaló que esta Semana Santa es la oportunidad para renovar la fe y conectar con el sentido profundo que tiene todo sacrificio hecho por amor.

"Al ver a Jesús en la cruz, sabemos que la luz de la resurrección está muy cerca", añadió.

La exdiputada dijo que la cruz que carga Venezuela pesa sobre los hombros de cada familia que ha llorado la partida de un hijo, de cada perseguido, encarcelado y difamado, de cada vecino que en extrema precariedad ha resistido, así como de cada joven decidido a vivir con dignidad.

Además, sostuvo que de esa resistencia nace también la fuerza entre los venezolanos.

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"Nos seguiremos sosteniendo siempre en la fe y el amor que nos unen en comunidad solidaria y que dan forma al alma de esta gran nación", apuntó.

El martes, Machado mantuvo en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente".

En un mensaje enviado a la prensa, el equipo de comunicaciones de la líder opositora aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que "el día del regreso" de la opositora "será muy pronto".

El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump ha descartado de momento a Machado para liderar el país suramericano y en su lugar reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.