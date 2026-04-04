ONG venezolana denuncia que se cumplen 11 años de la desaparición de activista social

"Meses antes de su desaparición, Alcedo había denunciado hechos de corrupción en PDVSA y contrabando de gasolina en Venezuela", señaló la organización en una publicación en X.

De acuerdo a familiares de Mora, prosiguió Provea, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) serían los responsables de la desaparición del activista.

Además, dijo que como luchador social, Mora acompañaba a pobladores de la región andina de Venezuela en procesos de exigencia de sus derechos, asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales en el país.

Provea relató, en una nota de prensa en su web, que Mora era un conocido dirigente regional del Partido de la Revolución Venezolana, que difundía sus opiniones políticas en programas de varias emisoras de radio.

El 25 de febrero de 2015, el activista alertó a varios amigos, a través de un mensaje de texto, que tenía una orden de captura del Sebin, tras denunciar presunta corrupción en Pdvsa y contrabando de gasolina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los familiares de Mora han señalado, de acuerdo a la nota de Provea, que si bien observaron que las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General avanzaron en los primeros meses "a un buen ritmo", consideran que no se realizaron otras acciones importantes como llamar a declarar a más testigos, solicitar el rastreo de teléfonos, así como hacer inspecciones de campo.

"La desaparición forzada de Alcedo Mora no puede quedar impune y obliga al Ministerio Público a seguir investigando, establecer las responsabilidades y presentar ante los órganos de administración de justicia a los presuntos culpables para que sean sancionados", añadió Provea.

El pasado 21 de marzo, la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente excarcelados en Venezuela, indicó que expusieron casos de desapariciones como la de Mora, así como de Víctor Quero Navas, Hugo Marino, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, a la comisión parlamentaria que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.