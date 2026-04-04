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04 de abril de 2026 - 16:18

Semana Santa: así los paraguayos en Rusia adaptan la chipa para mantener viva la tradición

Pese a la distancia, las tradiciones paraguayas no se dejan de lado en Rusia.
Pese a la distancia, las tradiciones paraguayas no se dejan de lado en Rusia.

Con las manos en la masa y el corazón puesto en el Paraguay, un grupo de estudiantes paraguayos, junto a funcionarios de la Embajada paraguaya en Moscú, adaptaron la chipa paraguaya con ingredientes a su alcance. El objetivo de los compatriotas es mantener viva la tradición de Semana Santa, incluso en la distancia.

Por ABC Color

La actividad, realizada con el consejero Francisco Robertti y el primer secretario Richard Gamarra, reunió a jóvenes compatriotas que viven lejos de casa pero se niegan a dejar que las tradiciones se dejen de lado durante esta Semana Santa.

En las imágenes se ve a las estudiantes amasando para preparar la típica chipa, aunque con algunas variaciones por la falta de los ingredientes tradicionales, entre ellos, el almidón.

Compatriotas con "las manos en la masa".
Compatriotas con "las manos en la masa".

Según los connacionales, no tan es fácil replicar nuestra chipa en Rusia, pero no se rindieron y contaron cuáles cambios realizaron para acercarse lo más posible a casa, por lo menos, mediante el “chipa apo”.

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El almidón es lo más difícil de conseguir, aseguran, aunque lo consiguieron tras pedidos por internet mediante plataformas locales como Ozon o Wildberries.

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Chipa paraguaya “made in Rusia”

Otro de los ingredientes principales, la grasa, fue sustituida por manteca, específicamente la que tenga el mayor porcentaje de grasa posible.

Finalmente, el queso, al no contar con queso Paraguay, optaron por “el que se derrita más” y los utilizados fueron gouda, camembert y queso cremoso.

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Asimismo, desde la Embajada de la República del Paraguay ante la Federación de Rusia detallaron que esta actividad forma parte de un calendario de eventos que los compatriotas realizan en el mencionado país.

A futuro se espera el desarrollo de clases de guaraní en San Petersburgo y también para este mes está previsto el despliegue del tradicional juego de trompos para los niños rusos en el centro cultural GES-2, ubicado en Moscú.

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