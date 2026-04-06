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06 de abril de 2026 - 11:31

Agencia atómica de ONU advierte sobre bombardeos contra centrales nucleares en Irán

Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).ALEX HALADA

VIENA. La agencia atómica de la ONU advirtió hoy sobre las consecuencias de bombardeos contra las centrales nucleares en Irán. “Deben cesar”, urgieron las autoridades del organismo ante la preocupación por la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Por AFP

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, declaró hoy que los ataques del pasado sábado, a sólo 75 metros del perímetro de la central nuclear iraní de Bushehr, “constituyen un peligro real” y “deben cesar”. “Nunca se debe atacar una instalación nuclear ni sus alrededores”,enfatizó Rossi.

Los ataques cerca de la central “podrían provocar un grave accidente radiológico con consecuencias perjudiciales para la población y el medio ambiente en Irán y más allá”, declaró Grossi, tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel el sábado contra la planta, situada en el sur de Irán.

El OIEA analizó imágenes satelitales del lugar y confirmó el impacto del último ataque, que no dañó la central.

Lea más: El OIEA insiste en que los sitios nucleares y sus alrededores jamás deben ser atacados

Asistencia de Rusia

Bushehr, construida con ayuda de Rusia, es el único reactor nuclear de energía operativo en Irán, según el OIEA.

Medios estatales rusos informaron de que 198 trabajadores fueron evacuados de la planta inmediatamente después del último ataque y que alrededor de 100 empleados rusos permanecen en el lugar.