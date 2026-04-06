Alquiler de autos en México prevén impulso del 10 % en demanda por el Mundial pese a retos

Este repunte empujaría perspectivas más favorables para el sector en 2026, después de cerrar 2025 con una flotilla activa cercana a 400.000 unidades y un crecimiento anual del 14 %, según detalló a EFE Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe).

El también director ejecutivo de Idealease México, dijo en entrevista con EFE que el arrendamiento ha mostrado resiliencia frente a un entorno de menor dinamismo y sostuvo que, en el caso de su empresa, el mercado se mantuvo estable, sin crecimiento, pero tampoco con reducción de flotilla.

Noriega detalló que, en el año, el Mundial "va a crear un pico de demanda", sobre todo en renta diaria y en plazas con mayor flujo turístico y aeroportuario.

El líder del sector arrendador explicó que un 60 % de la flota se concentra entre el Valle de México (Estado de México y Ciudad de México), Nuevo León y Guadalajara, sedes mundialistas.

En tanto, precisó que la renta diaria representa cerca del 14 % del total de unidades registradas en AMAVe, por lo que una mayor llegada de visitantes puede reflejarse con rapidez en ese segmento.

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De acuerdo con la expectativas del Gobierno mexicano 5,5 millones de turistas internacionales se darán cita en las principales metrópolis mexicanas en el marco del Mundial 2026.

La expectativa de mayor demanda del sector se apoya en una flotilla activa de alrededor de 400.000 vehículos, que creció en unas 45.000 unidades en 2025, equivalente a un alza anual del 14 %.

El directivo añadió que las empresas del ramo se preparan para ofrecer movilidad de turistas nacionales y extranjeros más allá de las grandes metrópolis.

El segundo frente que sigue pesando sobre la industria es la seguridad. Noriega afirmó que los indicadores muestran una mejoría, pero advirtió que, en especial para el segmento de camiones, "un asalto es mucho" por el efecto que tiene sobre operadores, empresas y cadenas logísticas.

También señaló que, aunque los eventos delictivos han bajado, el costo económico de los incidentes que persisten es mayor.

Ante ese escenario, el empresario indicó que la tecnología ha cobrado más peso en las flotillas, no solo para prevenir robos, sino para deslindar responsabilidades en accidentes mediante cámaras y monitoreo, sobre todo en unidades arrendadas sin operador.

Un tercer reto está en la transición energética, admitió Noriega, pues las unidades eléctricas crecieron solo 3,7 % dentro de la flota, lo que explica una presencia aún baja, mientras la incorporación avanza “muy despacio”.

El directivo atribuyó esa cautela a las limitaciones en la producción y disponibilidad de energía para alimentar este tipo de vehículos y a que los fabricantes aún exploran fuentes alternas que puedan complementar o convivir con la electrificación, como el gas lp y la mayor creciente expectativa sobre el hidrógeno. EFE