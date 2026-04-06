Una delegación de congresistas republicanos de EE.UU. visita Taiwán esta semana

Según un comunicado de la Cancillería taiwanesa, la delegación, integrada también por los congresistas Scott Fitzgerald, Julie Fedorchak y Jefferson Shreve, permanecerá en Taiwán hasta este sábado.

Durante la visita, los legisladores tienen previsto reunirse con el presidente isleño, William Lai, y con otros altos cargos para abordar asuntos relacionados con "las relaciones entre Taipéi y Washington, la seguridad regional, la cooperación económica y comercial y la situación en el estrecho".

El ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, expresó su bienvenida a la delegación y agradeció al Congreso de Estados Unidos su apoyo "constante" a Taiwán, de acuerdo con la nota oficial.

La Cancillería destacó que el Comité de Estudios Republicanos es el mayor grupo conservador de la Cámara de Representantes y señaló que su grupo de trabajo sobre seguridad nacional promueve una línea centrada en el principio de "la paz mediante la fuerza", con especial atención a los desafíos que, según el comunicado, plantean China, Rusia e Irán.

El Ministerio subrayó además que Nunn ha respaldado en el pasado iniciativas legislativas favorables a Taiwán, entre ellas propuestas orientadas a reforzar la cooperación en defensa para "contrarrestar la amenaza china".

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La visita se produce después del viaje de la semana pasada a Taiwán de una delegación bipartidista de senadores estadounidenses, en pleno debate sobre el aumento del gasto militar taiwanés y mientras China mantiene la presión diplomática y militar sobre la isla.

El Gobierno de William Lai impulsa un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.100 millones de dólares) para el periodo 2026-2033, mientras la oposición planteó propuestas de menor cuantía.

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

La llegada de los congresistas coincide además con el viaje a China de Cheng Li-wun, la presidenta del principal partido de la oposición taiwanesa, el Kuomintang (KMT), previsto para esta semana, en un momento sensible para las relaciones entre Pekín, Taipéi y Washington ante la prevista visita al gigante asiático en mayo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.