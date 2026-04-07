Al menos seis personas mueren en un accidente de autobús en el centro de Colombia

Según informes preliminares, cinco personas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que una más murió cuando era trasladada a un centro médico.

El vehículo, adscrito a la empresa Coomotor, transportaba a 28 pasajeros, entre ellos tres menores de edad, y volcó de manera lateral en la glorieta de Payandé, a menos de 20 minutos de Ibagué.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra, lamentó el accidente y explicó que una de las hipótesis es "la pérdida de control del vehículo y el posible exceso de velocidad crítica ante una curva", señaló en un video difundido por la institución.

El oficial explicó que tras el accidente se activaron los protocolos de atención con organismos de socorro, personal médico y autoridades locales para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.

Asimismo, indicó que la carretera se encuentra habilitada para el tráfico y que el siniestro sigue siendo materia de investigación.

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"Nuestro equipo técnico y judicial adelanta las labores correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos", agregó.