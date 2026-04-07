Cuatro heridos en ataque con drones contra viviendas de la región colombiana del Catatumbo

El ataque, perpetrado el lunes por la noche en el caserío de Cuatro Esquinas, fue dirigido contra viviendas de campesinos que además se incendiaron y fueron consumidas por las llamas.

El alto consejero para la paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó a EFE que el ataque causó cuatro heridos, todos civiles que estaban descansando en sus viviendas.

La Alcaldía de El Tarra denunció que la gravedad de esta acción ha sembrado el terror entre los habitantes de la zona rural y provocado un desplazamiento forzado masivo hacia el casco urbano en busca de refugio y protección.

Por su parte, la Personería Municipal de El Tarra manifestó su "profunda preocupación" por los ataques reiterados en las zonas rurales del municipio.

"Es inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a acciones que atentan contra su dignidad", señaló la Personería, que hizo un llamamiento urgente a los grupos armados al margen de la ley para que se abstengan de atacar zonas habitadas y respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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La región del Catatumbo es escenario desde hace más de un año de enfrentamientos constantes entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC que se disputan el control de los cultivos ilícitos y de rutas del narcotráfico.

Desde abril de 2024 los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia han incrementado el uso de drones contra el Ejército y la Policía y, en algunos casos, también contra civiles en zonas rurales.