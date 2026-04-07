Despiden a líder local del partido cristiano Fuerzas Libanesas muerto en un ataque israelí

El féretro partió a primera hora de la mañana de la localidad de Yahchouch, donde Mouawad ejercía como jefe del centro local de Fuerzas Libanesas, y regresó por la tarde para el funeral después de haber recorrido con una comitiva diversos pueblos cristianos al norte de la capital.

Entre las paradas estuvo la propia casa de la víctima en Ain Saade, a las afueras de la ciudad, donde fue alcanzado por las bombas el domingo por la noche y donde su féretro y el de su esposa también fallecida en el ataque fueron alzados a hombros entre alaridos de los vecinos.

La llegada de la comitiva que acompañaba a los ataúdes, cubiertos con banderas del partido, fue marcada con fuegos artificiales y tiros al aire.

El bombardeo mató a tres personas en el edificio de cuatro plantas en el que se encontraba Mouwad, que Israel ha asegurado no era el objetivo de la acción, pese a que las autoridades libanesas no han podido confirmar la presencia allí de ningún individuo con vínculos al conflicto en marcha.

Ain Saade es un suburbio de mayoría cristiana alejado de las regiones donde se suelen concentrar los ataques israelíes.

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El fallecimiento de un líder de Fuerzas Libanesas, rival acérrimo del grupo chií Hizbulá, ha disparado los miedos a que se puedan producir altercados violentos entre las diferentes comunidades del polarizado espectro religioso del país.

Tras el ataque, la formación de Mouawad ha urgido al Estado a cumplir con sus deberes, en lo que ha sido interpretado como un llamamiento a implementar sus planes de desarmar a Hizbulá, aprobados el pasado verano sin muchos avances reales.