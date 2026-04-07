Egipto intensifica contactos con EE.UU. y Pakistán para evitar "escenario catastrófico"

Según un comunicado este martes del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez (...), el diálogo y la diplomacia (...) para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región", apuntó la nota.

Indicó que Abdelaty habló también con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidos para Oriente Medio, Jean Arnault, y el titular de Exteriores iraquí, Fuad Husein.

Egipto, que figura entre los más castigados económicamente por la guerra, coordina con Pakistán y otros países, como Turquía y Arabia Saudí, la mediación para alcanzar un pacto antes de que venza -a las 20:00 horas de Washington del martes (00:00 GMT)- el ultimátum del mandatario estadounidense a Teherán.

Trump dijo este lunes que cree que Irán está negociando "de buena fe" con Washignton, y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla el ultimátum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Irán ha trasmitido a EE.UU. un plan de paz 10 puntos a través de Pakistán que incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra la República Islámica, según reportó la agencia estatal iraní IRNA.