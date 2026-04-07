El precio de la gasolina en EEUU sube a 4,14 dólares por galón y en California roza los 6

Según datos de la asociación automovilística americana (AAA), el promedio nacional se situó en 4,14 dólares, lo que supone casi un 35 % de crecimiento desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán desataran la guerra en la región el pasado 28 de febrero.

En concreto, el cierre del estrecho de Ormuz por orden de la Guardia Revolucionaria iraní, paso clave para una buena parte del petróleo mundial, ha disparado los precio del precios del crudo en estas casi seis semanas de conflicto.

California es el estado donde repostar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5,93 dólares.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en 5,6 dólares; y el estado de Washington, donde está en 5,39 dólares.

Mientras que en Oklahoma y en Kansas se encuentra por debajo de los 3,4 dólares el galón.

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Los contratos de futuro para el mes de mayo del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), se situaban este martes en los 114 dólares por barril, tras sumar un 1,69 % al cierre anterior cerca de las 14:00 hora de Nueva York (18.00 GMT).

Entre otras cosas, estas constantes subidas del crudo han provocado que el precio de la gasolina esté 0,12 dólares por encima del de la semana pasada y 0,72 dólares más caro que la media del mes pasado, cuando ya se empezaban a notar las subidas.

La última vez que estuvieron tan altos fue entre marzo y agosto de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el combustible llegó a superar los 5 dólares por galón durante una semana.

Además, los mercados se encuentran especialmente pendientes este martes de qué pasará cuando se cumpla el plazo que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho o, de lo contrario, "desatar el infierno" en el país.

Trump amenazó este martes con acabar con una civilización si no hay acuerdo antes de las 8 de la tarde de Washington, a las 00.00 GMT.

Previamente, prometió destruir todas las centrales energéticas iraníes, así como sus puentes y carreteras.

Cualquier escalada del conflicto tendrá repercusión en los precios.