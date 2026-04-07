El precio medio de los vehículos usados en EE.UU. aumentó un 6,2 % interanual en marzo

Los precios de marzo fueron un 1,4 % más elevados que en el mes anterior.

El índice Manheim del Valor de Vehículos Usados de la firma, uno de los principales indicadores del mercado de vehículos usados en EE.UU. y que mide la evolución de los precios mayoristas, alcanzó la cifra de 215,3, la más alta desde el verano de 2023.

El precio medio general se situó en 19.692 dólares en marzo, pero para el segmento de los vehículos eléctricos, la cifra fue de 28.511 dólares.

Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, declaró en un comunicado que "tan pronto como se inició el año, los precios del índice Manheim empezaron a aumentar porque los concesionarios anticiparon una fuerte demanda gracias a que los consumidores recibirán mayores devoluciones en sus declaraciones de la renta".

Robb también explicó que los concesionarios están anticipando que los consumidores mostrarán un mayor interés en vehículos eléctricos usados por el fuerte aumento de los precios de la gasolina que está provocando la guerra en Irán.

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"En estos momentos, los datos son claros: la demanda de vehículos usados es saludable y los niveles de inventario son relativamente ajustados", concluyó.

Los datos de Cox Automotive indicaron que los precios de referencia para vehículos con tres años de antigüedad aumentaron un 2,2 % en marzo y que los precios de los vehículos en los segmentos de lujo y de autos de tamaño medio son los que más aumentaron.

El indicador de días de inventario, que mide cuántos días tardarían en agotarse los vehículos disponibles al ritmo actual de ventas, se situó en 24,5 días, un nivel muy bajo históricamente, lo que supone que los automóviles se están vendiendo rápidamente.

Cox Automotive prevé que este año se vendan en EE.UU. alrededor de 15,8 millones de vehículos usados.