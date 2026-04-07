La bolsa de São Paulo remonta y cierra en verde por las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 188.258 puntos básicos para hilvanar su sexta sesión consecutiva al alza, aunque en las tres últimas con porcentajes próximos al cero.

En el mercado de divisas, el real rompió la tendencia de los últimos días y se depreció este martes un 0,17 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,154 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El corro paulista perdía más de medio punto a pocos minutos para el cierre de las operaciones, pero reaccionó con entusiasmo a los últimos desdoblamientos de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Pakistán pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para dar continuidad a la salida diplomática y, casi al mismo tiempo, el líder republicano aseguraba en la emisora Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con el país persa.

En este contexto, la petroquímica Braskem, la mayor de América Latina, la inmobiliaria JHSF y la petrolera privada Prio avanzaron con fuerza, con subidas del 5,0 %, el 4,3 % y el 2,0 %, respectivamente.

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En la otra cara de la moneda, encabezaron las pérdidas en el Ibovespa la constructora MRV, la operadora de planes privados de salud Hapvida y la papelera Suzano, con caídas de alrededor del 6 %.

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 26.500 millones de reales (5.140 millones de dólares al cambio de hoy), en 3,6 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.