La española Indra gestionará las comunicaciones de dos vías ferroviarias de Chile

Se trata del contrato de EFE Trenes de Chile, la empresa pública que gestiona y opera los servicios ferroviarios del país andino, para desplegar el sistema integral de comunicaciones de los nuevos servicios Alameda–Melipilla y Santiago–Batuco.

El contrato contempla la implementación y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones para estos dos proyectos de tren, que conectarán más de 13 comunas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile con el centro.

La tecnología de Indra, empresa presente en 140 países, permitirá la transmisión de información en tiempo real entre trenes, estaciones, personal y el centro de control integrado de operaciones, lo que ayudará a aumentar la seguridad y mejorar la experiencia de viaje, según la fuente.

Además, implantará una Red Multiservicio Crítica junto con soluciones de videovigilancia para reforzar la monitorización y el control en infraestructuras críticas.