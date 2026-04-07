La periodista colombiana Catalina Gómez agradece desde Irán el premio Anguita Parrado

En un discurso previamente grabado y emitido durante el acto de entrega del premio, la periodista colombiana resaltó que para ella es un "honor" recibir el galardón que lleva el nombre de un "periodista, reportero, corresponsal comprometido, valiente, honesto y curioso, como lo fue Julio Anguita Parrado", a quién leía "con pasión" cuando "soñaba con ser corresponsal, especialmente en esta parte del mundo".

"No puedo estar con ustedes porque me encuentro en Irán cubriendo la guerra que, probablemente, más retos me ha planteado hasta ahora a nivel periodístico y personal", señaló Gómez, quien reconoció que la cobertura del conflicto "no está siendo nada fácil".

"Siento que tengo una deuda con las víctimas, que en muchos casos parecen inalcanzables para nosotros, los periodistas extranjeros. Aún así, aquí estoy, aquí sigo y he decidido quedarme hasta el final o hasta cuando las autoridades me lo permitan", añadió.

Catalina Gómez quiso "dedicar" y "compartir" este premio con sus "colegas corresponsales" que han apostado por "contar las grietas del mundo" y explicó que aunque el periodismo pueda parecer "un oficio atractivo, apasionante y nada aburrido, que lo es", también está lleno de "momentos oscuros y situaciones muy difíciles".

Asimismo, mostró su agradecimiento a los medios de comunicación que han "confiado" en ella para cubrir el conflicto y alertó de que actualmente los periodistas compiten "en un ecosistema donde las redes amplifican voces que no necesitan verificar la información" y lo que buscan es "impactar y posicionarse, incluso mostrar la información como un espectáculo".

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"Todo esto ocurre en un mundo cada vez más polarizado, un mundo donde se nos empuja constantemente a elegir un bando. Pero el periodismo no está ahí, está en la defensa de las víctimas, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la democracia y en la obligación de hacer visibles los abusos, las matanzas, los genocidios y las arbitrariedades, vengan de donde vengan", reflexionó Gómez.

"Sigo pensando que nuestra presencia en países como Irán es extremadamente importante porque tenemos ojos, podemos interpretar los cambios, podemos unir testimonios, recoger el sentimiento de la sociedad, sus opiniones y eso es un tesoro que debemos conservar", concluyó.