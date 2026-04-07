Madagascar declara estado de emergencia frente a escasez energética por la guerra de Irán

En un comunicado, el Consejo de Ministros malgache señaló que, en una sesión extraordinaria, adoptó "la decisión de declarar el estado de emergencia energética en todo el territorio de la República de Madagascar por un periodo de 15 días".

"Esta decisión se tomó tras constatar una profunda crisis derivada de las perturbaciones en el suministro de energía en todo el país debidas al conflicto en Oriente Medio, que provocan problemas en la continuidad económica, en la prestación de servicios públicos esenciales y en el funcionamiento de la economía nacional, con repercusiones en la vida cotidiana del pueblo", explicó el Gobierno.

Esta declaración "permitirá a las autoridades competentes adoptar medidas especiales y rápidas para restablecer el suministro de energía y garantizar la continuidad de los servicios públicos".

Numerosos gobiernos africanos han decidido tomar medidas, como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, a modo de protección frente a las constantes subidas de la energía provocadas por la guerra de Irán.

Las economías de África son muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.

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La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel a Ir´na, una ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.