Mercado de aplicaciones de movilidad en México ronda los 2.350 millones de dólares

Según el estudio 'Así se mueve México', elaborado por DiDi y Kantar, más del 50 % de las personas prefiere usar aplicaciones de movilidad frente a los taxis tradicionales, mientras que uno de cada cinco mexicanos utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino.

En este escenario, las plataformas cubren sobre todo los primeros y últimos kilómetros de los trayectos.

Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica, sostuvo en entrevista con EFE que ese comportamiento confirma que las apps no sustituyen al transporte masivo, sino que lo complementan.

Panamá afirmó que cerca del 30 % de los viajes de la plataforma comienzan o terminan cerca de una estación de transporte público, lo que, dijo, muestra cómo estas soluciones ayudan a conectar a millones de usuarios con el resto de la red urbana.

El estudio añade que cada mes 260 millones de personas usan algún tipo de transporte en las principales áreas metropolitanas del país y que el 68 % sale de casa para trabajar o estudiar.

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En ese universo, el camión es el medio más usado, con 24 % de preferencia; le siguen las apps de movilidad, con 17 %, y el metro, con 15 %.

Panamá agregó que el mercado de movilidad por aplicación en México asciende a más de 2.350 millones de dólares a nivel industria, cifra que, según dijo, ha sido impulsada por soluciones de electromovilidad y servicios premium.

Además, expuso que DiDi opera en más de 70 ciudades del país, ha completado más de 3.000 millones de viajes y 20.000 millones de kilómetros recorridos en México, con un promedio de 9 millones de descargas anuales desde 2023.

Añadió que solo en 2025 unos 29 millones de usuarios realizaron al menos un viaje en la plataforma, casi uno de cada cuatro mexicanos, y que las descargas crecieron 6 % interanual el último año.

Entre los factores que explican el avance de estas plataformas, el reporte menciona que el 63 % de quienes tienen automóvil propio ve al transporte por aplicación como su principal sustituto.

Las razones principales son seguridad al salir de noche (41 %), comodidad (36 %), seguridad por condiciones de algunas zonas (35 %), rapidez frente a otros medios (32 %), y falta de estacionamiento (27 %).

El documento también destaca que los viajes en moto pueden ser hasta 20 % más rápidos que el coche.

A ello se suma que las mujeres representan el 62 % de los usuarios diurnos de la plataforma, en un contexto en el que la seguridad y el control del trayecto ganan peso en las decisiones de movilidad.

En paralelo, Kantar y DiDi señalaron que la movilidad ecológica masiva creció 22 % en el último año y 38 % en los últimos cuatro años.

En ese escenario, DiDi fijó como meta incorporar 100.000 vehículos eléctricos en México para 2030, mientras el interés por sistemas de vigilancia C4 y C5 subió 63 puntos porcentuales en cuatro años, reflejo de que los usuarios privilegian cada vez más seguridad, accesibilidad y sustentabilidad.