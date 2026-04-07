Nueva York crea un centro de descanso y recarga de bicicletas para repartidores de comida

El 'City Hall Park Deliverista Hub', diseñado por los propios repartidores de Estados Unidos, asistirá a los 80.000 repartidores de la ciudad con módulos específicos para el descanso, la reparación de bicicletas y los servicios de formación y apoyo.

Además de las cabinas de recarga de las bicicletas eléctricas, a las que tendrán acceso las 24 horas del día todos los días de la semana, los repartidores podrán acceder a orientación sobre seguridad vial, manejo seguro de las bicicletas eléctricas, robo de salarios y desactivación de aplicaciones.

Personal de la organización Worker's Justice Project, centrada en trabajadores migrantes de bajos ingresos, estará presente en el centro cinco días a la semana.

"Los repartidores mantienen esta ciudad en marcha, a pesar del frío, la lluvia y todas las tormentas que se nos presentan", afirmó el alcalde.

Mandani aseguró que tras largas horas en la calle, los trabajadores se merecen "un lugar donde descansar, acceder a recursos, recargar las baterías de sus bicicletas eléctricas de forma segura y formar parte de una comunidad".

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"Me enorgullece haber conseguido un millón de dólares de financiación federal para este centro para repartidores, el primero de su clase, que mejorará el acceso a puntos de recarga para bicicletas eléctricas, refugios, servicios de reparación de bicicletas y mucho más", declaró el senador Schumer.

El centro estará situado junto al consistorio neoyorquino, en el 249 de Broadway, un espacio cedido por la oficina de parques de la ciudad en el que antes se encontraba un antiguo quiosco.

El espacio estuvo diseñado por FANTÁSTICA, una empresa de diseño urbano y mobiliario urbano centrada en la sostenibilidad y las infraestructuras inteligentes.

"El Deliverista Hub representa una nueva tipología transformadora de infraestructura pública. Al igual que las primeras gasolineras que surgieron a principios del siglo XX en Estados Unidos, este centro de movilidad introduce un nuevo tipo de estación de servicio", afirmó Manuel Mansylla, director de la compañía diseñadora.