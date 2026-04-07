ONG logra frenar buques de proyecto de gas en el norte de México para proteger a ballenas

La resolución judicial, de carácter temporal, busca evitar daños al ecosistema marino mientras se resuelve el litigio, impulsado por organizaciones no gubernamentales desde septiembre de 2025 para reconocer a estos mamíferos como sujetos de derechos.

"Las ballenas demandaron y van ganando", afirmó Nora Cabrera, abogada y fundadora de Nuestro Futuro, al destacar que la jueza reconoció la urgencia de aplicar el "principio precautorio" frente a proyectos que podrían generar impactos irreversibles.

La suspensión, detalló, impide por ahora la circulación de embarcaciones asociadas al proyecto, el cual contempla la licuefacción y exportación de gas natural desde las costas de Sonora hacia mercados internacionales.

Cabrera subrayó que el caso podría escalar a instancias superiores, incluida la Suprema Corte, debido a su relevancia en materia ambiental y de derechos.

En ese contexto, señaló que también impulsan que el Estado mexicano reconozca al Golfo de California como "hábitat crítico" para las ballenas, una figura jurídica prevista en la Ley General de Vida Silvestre que permite proteger zonas esenciales para su reproducción y alimentación.

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Esta declaratoria, facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligaría a las autoridades a considerar el valor ecológico integral del área al evaluar proyectos, lo que podría impedir autorizaciones que impliquen riesgos para estas especies, apuntó Cabrera.

"El objetivo es frenar estos proyectos antes de que comiencen a construirse. Estamos a tiempo", indicó, al insistir en que la defensa del Golfo de California responde a una "lucha colectiva".

Entre los argumentos presentados, los ambientalistas advierten que la principal causa de muerte de ballenas a nivel global son las colisiones con embarcaciones, además de que el incremento del tráfico marítimo genera ruido que interfiere con su comunicación y fragmenta su hábitat.

"Estos buques son tan grandes que normalmente no sienten cuando impactan a una ballena", señaló Omar García, de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina.

Un buque metanero puede alcanzar hasta 345 metros de longitud, mientras que una ballena azul mide en promedio 27 metros, de acuerdo con el Programa de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

La resolución judicial marca un precedente en la defensa legal de especies marinas en México y abre la puerta a nuevas formas de protección ambiental en el país.

"Esto no es el final, es solo un paso, porque la amenaza sigue ahí. Se trata de resistir desde una alianza entre lo humano y lo no humano (…) aleta y mano juntas", afirmó Carlos Mancilla, director de BCsicletos.

El Golfo de California concentra cerca del 50 % de las especies de ballenas del mundo y un 33 % de la biodiversidad marina global.