Organizaciones sociales protestan y enfrentan a policía en accesos viales de Buenos Aires

En el Puente Pueyrredón, uno de los accesos a la capital argentina, efectivos de la Prefectura y la Policía Federal obligaron a los manifestantes a desocupar los carriles obstruidos con empujones y gas lacrimógeno, mientras en las inmediaciones se apostaron carros hidrantes preparados para intervenir.

“Comenzamos un plan de lucha progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones”, señaló el Frente de Lucha Piquetero, una de las organizaciones que encabezó la protesta, a través de un comunicado.

Las protestas incluyeron cortes en los puentes La Noria y Saavedra -en Buenos Aires-, la intersección de la Ruta 3 y la avenida General Paz, así como la autopista Buenos Aires-La Plata.

También se registraron manifestaciones en ciudades de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino), de Santa Fe (Rosario) y Córdoba, entre otras zonas del país.

La decisión de dar por finalizado el programa 'Volver al trabajo', que beneficiaba a cerca de 900.000 personas, había sido comunicada por el Gobierno de Milei a mitad de marzo, al tiempo que informó que la última asignación sería cobrada este 7 de abril.

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El plan otorgaba una prestación mensual cercana a los 80.000 pesos (aproximadamente 565 dólares) y funcionaba como continuidad del programa 'Potenciar Trabajo', creado en marzo de 2020 por el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que buscaba fomentar el empleo mediante formación, prácticas y apoyo a emprendimientos.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) aseguró en un comunicado que la medida “deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores y trabajadoras” y advirtió sobre su impacto negativo en comedores comunitarios, cooperativas y tareas de cuidado de barrios pobres.

Según la organización, el beneficio representaba “un piso de derechos para quienes se inventaron su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en la red social X que los cortes muestran “la falta de ley y orden” y aseguró que las fuerzas federales a su cargo aplicaron el protocolo vigente “para que el orden sea la regla”.

En Argentina, los movimientos piqueteros -en referencia al 'piquete', una forma de corte de carreteras y caminos- surgieron al calor de la crisis económica de 2001 y están conformados por personas desocupadas y trabajadores de la economía informal que se organizan para reclamar empleo, asistencia estatal o mejoras sociales.