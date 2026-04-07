Pakistán advierte a Irán de que el ataque en Arabia Saudí compromete el proceso de paz

"El Foro tomó nota con preocupación y condenó enérgicamente los últimos ataques contra el complejo petroquímico e industrial de Arabia Saudí, calificándolos de escalada innecesaria que frustra los esfuerzos sinceros por resolver el conflicto por medios pacíficos", declaró el departamento de medios del Ejército, ISPR, en un comunicado.

El mando militar, que se reunió este martes en el Cuartel General de Rawalpindi bajo la presidencia del mariscal de campo y jefe del Estado Mayor, Syed Asim Munir, añadió que la moderación de Arabia Saudí ha permitido hasta ahora la vía diplomática, pero advirtió de que "tales agresiones injustificadas tienen graves repercusiones".

Munir, cabeza de las operaciones militares y con un vasto poder político, se ha consolidado como un aliado estratégico de Trump y una figura clave en la apertura de las actuales negociaciones entre Washington e Islamabad para buscar una resolución diplomática a la guerra.

El Gobierno de Pakistán también condenó el ataque y se alineó formalmente con Riad, con el que comparte un acuerdo de defensa mutua desde septiembre según el cual un ataque contra uno de los dos países es considerado un ataque contra ambos.

"El Gobierno de Pakistán considera estos ataques una seria violación de la soberanía e integridad territorial de Arabia Saudita y una peligrosa escalada que socava la paz y la estabilidad regional", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

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El canciller paquistaní, Ishaq Dar, ha recordad a Teherán la vigencia de la cláusula de defensa con Riad en varias ocasiones desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Irán justificó el bombardeo contra Al Jubail como una respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel contra su terminal petrolera de Jarg, ocurridos este mismo martes.

Egipto y Catar han urgido a un "acuerdo rápido" antes de las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT del miércoles) para evitar un "escenario catastrófico", mientras Trump advirtió hoy de que, de no alcanzarse un pacto, "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás".