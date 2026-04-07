Starmer dice que Kanye West "nunca debió haber sido invitado" a actuar en el Reino Unido

El artista, de 48 años, tenía previsto actuar el próximo mes de julio en el festival Wireless de Londres, que ha sido cancelado tras conocerse que el ministerio del Interior británico (Home Office) había denegado la entrada al país a West alegando que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público".

"Kanye West nunca debería haber sido invitado a ser cabeza de cartel de Wireless", dijo Starmer en la red social X.

En esta línea, defendió que el Gobierno británico apoya firmemente a la comunidad judía y no cesará en su lucha para afrontar y derrotar "el veneno del antisemitismo".

"Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores", añadió el primer ministro.

Starmer ya había condenado este fin de semana la participación del rapero estadounidense en el festival londinense en un artículo en el periódico 'The Sun', junto a otras voces de la política británica y diversas asociaciones.

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"Aquí el Gobierno ha tomado claramente la decisión correcta. Por una vez, cuando afirma que el antisemitismo no tiene cabida en el Reino Unido, ha respaldado sus palabras con hechos", escribió en X este martes la organización británica 'Campaign Against Antisemitism'.

"Alguien que se ha jactado de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada 'Hail Hitler' hace unos meses, evidentemente no sería beneficioso para el bien público", añadió.

West se retractó de estos hechos el pasado mes de enero y afirmó este martes, horas antes de conocerse su prohibición de entrada al Reino Unido, que estaba dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica: "Sé que las palabras no son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy".

El rapero estadounidense, ahora conocido artísticamente como YE, acaba de iniciar su gira mundial 'Ye Live Concert Tour', que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde tiene previsto actuar en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio.