Taiwán recibe la visita de senador de EE.UU. en pleno debate por aumento del gasto militar

Durante su estancia, Banks mantendrá una serie de reuniones con "altos cargos taiwaneses" con el fin de "abordar las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, la seguridad regional, el comercio y la inversión, así como otros asuntos de interés mutuo", según un comunicado del Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada 'de facto' de Washington en la isla).

En un comunicado aparte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán indicó que el legislador republicano y su delegación se reunirán con el presidente isleño, William Lai, y con otros funcionarios para tratar asuntos de seguridad, economía y comercio.

"Este viaje es la primera visita del senador Banks a la región Asia-Pacífico desde que asumió su cargo como senador federal, y el hecho de que haya elegido Taiwán como primera parada muestra la gran importancia que concede a la isla", señaló la Cancillería.

Esta visita coincide en el tiempo con la de un grupo de congresistas estadounidenses, encabezado por Zach Nunn, presidente del grupo de trabajo de seguridad nacional del Comité de Estudios Republicanos de la Cámara de Representantes, que tiene previsto reunirse este martes con Lai en la Oficina Presidencial.

El Gobierno taiwanés impulsa un presupuesto especial de Defensa, que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, equivalente a 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.108 millones de dólares) para el periodo 2026-2033, mientras la oposición planteó propuestas de menor cuantía.

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El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

La llegada de los legisladores estadounidenses coincide además con el viaje a China de Cheng Li-wun, la presidenta del principal partido de la oposición taiwanesa, el Kuomintang (KMT), que arranca este martes, en un momento sensible para las relaciones entre Pekín, Taipéi y Washington ante la prevista visita al gigante asiático en mayo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.