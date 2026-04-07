To Lam es elegido presidente de Vietnam y se consolida en el poder a espejo de China

Le Quang Manh, funcionario de la Asamblea Nacional (Parlamento vietnamita), indicó que la cámara aprobó por unanimidad una resolución para convertir a Lam, considerado el líder más influyente de Vietnam en décadas, en presidente hasta 2031, difundió la prensa oficialista.

Analistas advirtieron que Lam, de 68 años, podía pasar a ocupar dos de los cuatro resortes en los que se divide el poder en Vietnam el pasado enero, cuando el Partido Comunista (PCV) celebró su 14º Congreso Nacional.

En el cónclave, casi 1.600 delegados formalizaron decisiones tomadas previamente tras amplios procesos de consenso, entre ellas la hoja de ruta quinquenal del país y quién iba a dirigir la política.

Lam, que como secretario general del PCV ya se erigía como máximo dirigente de Vietnam, pues se trata del cargo más alto del país unipartidista, asumió este martes su nuevo cargo, más simbólico, y pasa así a representar dos de los cuatro pilares del poder vietnamita: la presidencia de la nación y la secretaría general del partido.

En el cónclave de enero, el nuevo presidente fue reelegido secretario general del PCV, cargo que ocupa desde 2024.

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Vietnam avanza así hacia un modelo de poder similar al de China, con un mando más centralizado y una autoridad personal reforzada, reconfigurando los equilibrios internos del sistema, dividido en cuatro pilares diferenciados: secretario general del PCV, presidente del país, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional.

En Pekín, Xi Jinping se erige como secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), presidente del país y jefe de las Fuerzas Armadas, el mando de las cuales en Vietnam se reparte formalmente entre la jefatura del Estado y el partido, si bien este tiene ejerce en la práctica el control efectivo.

El exlíder vietnamita Nguyen Phu Trong también combinó ambos roles entre 2018 y 2021.