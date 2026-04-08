Abu Dabi detiene a 375 personas por grabar y difundir rumores sobre los ataques iraníes

"La Policía de Abu Dabi anunció la detención de 375 personas de diversas nacionalidades por grabar en distintos lugares y difundir información engañosa sobre la situación actual a través de redes sociales", dijo el cuerpo en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de X.
La nota añadió que los arrestados han sido remitidos a la Fiscalía "para que se tomen las medidas legales pertinentes", mientras que denunció que pese a las advertencias de las autoridades, "se ha observado que algunas personas incumplen estas instrucciones", en referencia a la prohibición de publicar contenido sobre la situación.
"Por lo tanto, las autoridades competentes no dudarán en adoptar medidas legales disuasorias contra quienes participen en la propagación del pánico e incitación a la opinión pública, delitos punibles por ley", sentenció el comunicado.
De acuerdo con la ley de ciberdelitos del país, está penado grabar, reenviar o comentar contenidos que puedan "incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública", lo que las autoridades consideran tomar material audiovisual de los ataques iraníes, con multas que alcanzan los 54.000 dólares y penas de hasta dos años de prisión.
Emiratos no es el único país que ha iniciado una campaña de arrestos por este motivo.
Catar ha detenido a más de 300 personas por "grabar y distribuir vídeos, difundir información engañosa y rumores, y cualquier cosa que pueda incitar a la opinión pública", mientras que ONG denuncian que las fuerzas de seguridad de Kuwait han allanado una treintena de casas y han arrestado a decenas de individuos.