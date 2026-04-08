Abu Dabi detiene a 375 personas por grabar y difundir rumores sobre los ataques iraníes

"La Policía de Abu Dabi anunció la detención de 375 personas de diversas nacionalidades por grabar en distintos lugares y difundir información engañosa sobre la situación actual a través de redes sociales", dijo el cuerpo en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

La nota añadió que los arrestados han sido remitidos a la Fiscalía "para que se tomen las medidas legales pertinentes", mientras que denunció que pese a las advertencias de las autoridades, "se ha observado que algunas personas incumplen estas instrucciones", en referencia a la prohibición de publicar contenido sobre la situación.

"Por lo tanto, las autoridades competentes no dudarán en adoptar medidas legales disuasorias contra quienes participen en la propagación del pánico e incitación a la opinión pública, delitos punibles por ley", sentenció el comunicado.

De acuerdo con la ley de ciberdelitos del país, está penado grabar, reenviar o comentar contenidos que puedan "incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública", lo que las autoridades consideran tomar material audiovisual de los ataques iraníes, con multas que alcanzan los 54.000 dólares y penas de hasta dos años de prisión.

Emiratos no es el único país que ha iniciado una campaña de arrestos por este motivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Catar ha detenido a más de 300 personas por "grabar y distribuir vídeos, difundir información engañosa y rumores, y cualquier cosa que pueda incitar a la opinión pública", mientras que ONG denuncian que las fuerzas de seguridad de Kuwait han allanado una treintena de casas y han arrestado a decenas de individuos.