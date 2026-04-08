Alto comisionado derechos humanos espera que alto el fuego alivie sufrimiento de civiles

"Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen expuestos a un gran riesgo", señaló Türk en su cuenta en la red social X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas instó a todas las partes a "actuar de buena fe" y "garantizar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral".

Además, consideró crucial que se ponga fin a las hostilidades en Líbano, y subrayó que "es esencial una paz regional duradera, que proteja los derechos humanos y respete el derecho internacional".

Teherán y Washington acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Irán que incluye, entre otros, su control del estrecho de Ormuz.