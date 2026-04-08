Autoridades reportan 30 familias aisladas tras fuertes lluvias en el oeste de Venezuela

Según reportó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la cartera de Estado indicó que las intensas lluvias han provocado el arrastre de sedimentos, lo que obstaculiza la vialidad hacia los sectores Veredales y Mataguineo, en ese estado fronterizo.

Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil, citado por el ministerio, afirmó que ya se desplegaron funcionarios de este organismo de rescate para atender a las comunidades afectadas.

"El sedimento ha obstruido un paso provisional que conectaba a los productores locales, lo que motivó la activación inmediata de los equipos de operaciones y el uso de tecnología de drones para realizar un levantamiento de daños y un análisis de necesidades", explicó.

También, señaló que no se ha declarado estado de emergencia, pero que "toda la capacidad de respuesta local" está coordinada para atender la situación.

Asimismo, se mantienen los sistemas de alerta temprana en otros municipios cercanos, para monitorear los cauces de agua y niveles de saturación del suelo.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió en marzo sobre un fenómeno solar en Venezuela, que causaría aumentos en la temperatura por unos 45 días, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético, luego de que se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.