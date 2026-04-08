Baréin anuncia la reapertura de su espacio aéreo tras 39 días de cierre por la guerra

"El Ministerio de Aviación Civil recalcó su compromiso de garantizar el buen funcionamiento del tráfico aéreo, de acuerdo con los más altos estándares de seguridad, en coordinación constante con las autoridades competentes, para salvaguardar la seguridad de la aviación y los viajeros", indicó el departamento en un comunicado.

El cierre se implementó como medida de precaución, especialmente porque Baréin se convirtió en uno de los principales objetivos de las acciones de represalia de Irán por albergar el Comando Central de la Armada de Estados Unidos y otras misiones militares estadounidenses en sus bases y aeropuerto.

El cierre entró en vigor el 28 de febrero, interrumpiendo los viajes y el comercio aéreo casi de inmediato, mientras que el aeropuerto y sus depósitos de combustible fueron blanco de ataques en varias ocasiones.

Además, la aerolínea nacional del país, Gulf Air, tuvo que trasladar toda su flota a la vecina Arabia Saudí.

Según el Ministerio de Defensa bareiní, las defensas aéreas del país árabe han interceptado y destruido un total de 508 drones y 194 misiles lanzados por Irán contra su territorio.