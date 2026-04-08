Berlín rechaza acusaciones de Vance contra UE de "intervenir" en elecciones de Hungría

"Rechazamos la acusación del vicepresidente Vance", dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín el portavoz adjunto del Gobierno alemán Sebastian Hille, al ser preguntado sobre los comentarios que hizo el político estadounidense sobre la UE y Hungría, país que celebra elecciones generales el próximo domingo.

Hille destacó que Vance realizó esas declaraciones en Hungría pocos días antes de esos comicios "y este simple hecho ya pone de manifiesto, por sí solo, quién se entromete en qué".

Además, el portavoz gubernamental germano aseguró que el canciller alemán, Friedrich Merz, no tiene preferencias en la carrera electoral que vive estos días el país del este europeo, en el que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aspira a un quinto mandato consecutivo al frente del Ejecutivo magiar.

"El canciller federal no tiene preferencias en cuanto al resultado de las elecciones democráticas en los Estados miembros de la Unión Europea, sino que acepta los resultados tal y como vota la ciudadanía de cada Estado miembro", recalcó Hille.

Vance acusó en Budapest "a los burócratas" de la UE de intervenir en las elecciones legislativas de Hungría porque "no les gusta" el primer ministro húngaro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que ha sucedido en este país es el peor ejemplo de la intervención extranjera que he oído o leído jamás", afirmó Vance en una rueda de prensa tras entrevistarse con el mandatario húngaro.

"La intervención de los burócratas de Bruselas es indigna" y se debe a que "no les gusta el líder electo de Hungría", según el vicepresidente estadounidense.

A cuatro días de los comicios, el partido opositor húngaro Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, lidera los principales sondeos de intención de voto con clara ventaja.

Una última encuesta de la semana pasada otorga a Tisza el 56 % de los votos, 19 puntos porcentuales más que el gobernante partido Fidesz, la formación de Orbán.

Decisiones del Ejecutivo de Orbán como vetar el préstamo europeo a Ucrania de 90.000 millones de euros acordado el pasado mes de febrero han generado repetidas críticas en Berlín.

El propio Hille dijo el pasado mes de marzo que la actitud de Orbán con Ucrania no era justa.

"Desde nuestro punto de vista no es justo", señaló Hille, porque se ha "decidido dentro de la UE apoyar a Ucrania con 90.000 millones de euros y esa decisión se tomó también con Hungría", el portavoz alemán.