Caos al sur de Beirut y carreteras colapsadas tras "mayor ataque" de Israel contra Líbano

EFE constató desde el sur de Beirut cómo decenas de ambulancias y camiones de bomberos salían de las zonas atacadas, que se cuentan por decenas tanto en los suburbios de la capital, conocido como el Dahye, así como en la propia Beirut.

Desde algunas de esas áreas atacadas, que no habían sido alcanzadas anteriormente durante la guerra, salían personas huyendo en unos vehículos visiblemente dañados.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación por parte del Ejército del Estado judío, alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en el Dahye.

Por otro lado, los aviones israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos contra las zonas de Barbour, Corniche al Mazraa, Ain al Mreisseh y Burj Abi Haidar, dentro de Beirut.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, afirmó que las acciones simultáneas de Israel provocaron "decenas de mártires y cientos de heridos", como balance inicial.

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El departamento, que calificó esta acción de "escalada muy grave", señaló que ahora la prioridad es "completar las labores de rescate y salvar la vida de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros, así como garantizar la atención médica a todos los heridos, distribuyéndolos a los hospitales según su estado".

El ministerio llamó a la población a reducir la congestión de tráfico para dar prioridad a los servicios de rescate y ambulancias.

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra, poco después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá", comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií libanés Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo.