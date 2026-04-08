China celebra la tregua entre EE.UU. e Irán y dice que "apoya un alto el fuego"

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló hoy en rueda de prensa que Pekín "acoge" el acuerdo anunciado por EE.UU. e Irán y reiteró que ha defendido de forma constante "un cese de las hostilidades" y la resolución de las disputas por medios políticos y diplomáticos.

La vocera subrayó que China ha mantenido contactos con las partes implicadas y ha impulsado iniciativas para favorecer la desescalada, y aseguró que seguirá "desempeñando un papel constructivo" para lograr la paz y la estabilidad en la región.

Asimismo, destacó los esfuerzos de mediación de países como Pakistán y reiteró que la prioridad es "restaurar cuanto antes la calma" en Oriente Medio y el Golfo.

En este sentido, indicó que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, debe mantenerse abierto y seguro, al considerar que la estabilidad y el tránsito fluido en esa vía marítima son de interés común para la comunidad internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

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China había pedido en los últimos días evitar una escalada del conflicto y había defendido que la solución pasa por el diálogo, al tiempo que alertó del impacto de la guerra sobre la economía global y la seguridad energética.