Ecuador, "listo" para cooperar con ganadores de elecciones en Perú y Colombia: Canciller

Tras calificar de "importantísima la vecindad", la titular de la diplomacia ecuatoriana destacó que con Perú hay actualmente una buena cooperación.

"Hemos pasado por tres presidentes (en Perú), mientras el presidente (Daniel) Noboa ha estado liderando el Ecuador y ha habido una cooperación muy fluida", dijo Sommerfeld en una entrevista con la radio Centro digital.

Señaló que Ecuador está consciente de los problemas conjuntos y comunes que se deben enfrentar, así como con Colombia, donde "vienen unas elecciones importantes".

Bogotá y Quito están enfrascados en una guerra comercial desatada cuando Noboa impuso aranceles a las importaciones colombianas aduciendo una supuesta falta de acción de Bogotá en temas de seguridad.

Las tensiones con Colombia -que también puso aranceles a Ecuador- se incrementaron luego de que el presidente, Gustavo Petro, señaló como "preso político" al exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien cumple condenas por corrupción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Cancillería envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador, Arturo Félix Wong, por esas aseveraciones, que han provocado, además, la suspensión de mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para abordar distintos temas, entre ellos el de la guerra comercial.

"Nosotros no nos vamos a meter en lo que los pueblos tienen que decidir. Los ciudadanos peruanos y colombianos tendrán que elegir sus autoridades; las autoridades llevarán al desarrollo a sus países de la forma como ellos planteen", dijo Sommerfeld.

Señaló que Ecuador "siempre va a apoyar los procesos democráticos, un Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos".

"Estaremos listos para cooperar con quien sea el mandatario en cada país, obviamente tenemos que tener objetivos comunes, no importa la tendencia, existen problemas que son reales, que nuestras poblaciones sufren", dijo.

Enumeró entre ellos a la violencia generada a causa del narcotráfico, del narcoterrorismo, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de niños, de personas, de migrantes y el comercio irregular.

"Hay un sinnúmero de amenazas que tenemos identificados dentro de la Comunidad Andina con los países vecinos e incluso más allá, en la región, en Latinoamérica, tenemos identificado y quien gane tiene que estar dispuesto para trabajar de forma organizada, oportuna, consistente y estratégica", comentó.

Las elecciones presidenciales en Perú están previstas para el próximo domingo, mientras que en Colombia la primera vuelta está programada para el 31 de mayo venidero.

En Perú, las encuestas colocan entre los favoritos a la derechista Keiko Fujimori, mientras en Colombia el izquierdista Iván Cepeda lidera la intención de voto.