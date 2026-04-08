Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Glas

"Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano", dijo en radio Centro Digital.

Previamente, la Cancillería confirmó que el Gobierno envió el martes a Colombia una nota diplomática de protesta por las declaraciones de Petro.

"A diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención (Glas) no es un perseguido político, sino un sentenciado por la Justicia ecuatoriana tras procesos legítimos", reza el escrito.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa enfatizó que Ecuador "cuenta con un sistema judicial independiente y con mecanismos internos plenamente vigentes para la protección de los derechos de todas las personas privadas en libertad".

"Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención, consagrado en el derecho internacional, en particular en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA)", añadió la Cancillería de Ecuador.

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Asimismo, abonó en que "las falsas declaraciones" formuladas por Petro "solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas distrayendo la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones", y pidió un mayor compromiso en proteger la frontera común.

Sommerfeld subrayó que el tema de Glas no es político sino jurídico.

"Colombia no se puede pronunciar, y peor aún, solicitar ayuda a organismos internacionales sobre este tema, porque el Ecuador ha respetado los procesos y, sobre todo, es un país soberano", dijo

Agregó que solicitar´n a Bogotá que "se paren en este tipo de referencias o publicaciones que se hace permanentemente sobre Ecuador".

Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), cumple una pena de ocho años de cárcel por asociación ilícita y cohecho, y una segunda de 13 años de prisión por peculado.

Glas, a quien Petro dio la ciudadanía colombiana en 2025, fue recapturado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México, que Noboa ordenó asaltar el mismo día en que el Gobierno azteca le concedió el asilo diplomático al considerarlo un perseguido político.

En ese momento fue recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, y luego fue uno de los primeros que inauguró la cárcel del Encuentro, la prisión para líderes criminales construida en el Gobierno de Noboa.

La canciller, que tildó de "provocación" a las declaraciones de Petro, subrayó en la importancia de que Colombia incremente el control en la frontera y sobre los cultivos de droga.

"Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico, principalmente, porque permea desde la frontera norte de Ecuador, empujado desde el territorio colombiano para el uso de nuestros puertos y de nuestras vías", dijo.

Sommerfeld avanzó que se han suspendido las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para tratar, entre otros, asuntos relacionados con la guerra comercial entre Quito y Bogotá, que comenzó por la imposición de aranceles a las importaciones colombianas por parte de Daniel Noboa en febrero pasado, para presionar por más acciones en seguridad, y que replicó Petro.